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Подоляк объяснил скрытые смыслы кадровых изменений в верхушке российской власти

13 мая 2024 17:50
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Улинец Юлия
редактор
Какие-либо переговорные форматы с Россией невозможны, — Подоляк
Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Назначение нового правительства в России показывает, что Москва будет пытаться расширить войну, заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, из-за этого какие-либо переговорные форматы с РФ невозможны.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале в понедельник, 13 мая.

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Сообщение Михаила Подоляка в Telegram. Фото: скриншот

Возвращение России к "военному коммунизму"

"Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться наращивать войну, расширять ее форматы, перенастраивая экономику на функционирование в острых/дефицитных форматах, так или иначе способных обеспечить резкое увеличение военной составляющей", — отметил Михаил Подоляк.

По его мнению, Россия никак не вернется к адекватному участию в глобальных процессах, поэтому любые переговорные форматы с ней невозможны.

Кроме того, советник главы ОП заявил, что реорганизация российской управленческой вертикали президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствует об "окончательном переходе страны к военному "коммунизму" для обеспечения ресурсами "бесконечной войны" и решения задачи укрощения коррупции в российской армии из-за устранения из Минобороны группы Сергея Шойгу.

Также Подоляк добавил, что кадровая ротация в путинской вертикали говорит о "перераспределении функционального влияния между традиционными кланами" из-за "резкого сокращения количества влиятельных членов неформального "Политбюро 2.0", а еще о постепенном вытеснении амбиций группы Николая Патрушева на периферию, что свидетельствует о росте недоверия внутри путинской вертикали.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу идет в отставку с поста. Глава Кремля Владимир Путин уже предложил ему замену.

Позже стало известно, на какой пост в России назначили Шойгу.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в комментарии Новини.LIVE заявил, что назначение на должность министра обороны России человека, знакомого с экономическими коррупционными схемами, может быть минусом для Украины — потому что коррумпированность российского ВПК была нам на руку.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что соответствующие кадровые изменения после "президентских выборов" в РФ свидетельствуют о попытках главы Кремля мобилизовать экономику и оборонно-промышленную базу страны для поддержки затяжной войны против Украины.

Офис президента
владимир путин
Михаил Подоляк
переговоры
Сергей Шойгу
правительство
война в Украине
Россия

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