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Подоляк пояснив приховані сенси кадрових змін у верхівці російської влади

13 травня 2024 17:50
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Будь-які переговорні формати з Росією неможливі, — Подоляк
Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Призначення нового уряду в Росії показує, що Москва намагатиметься розширити війну, заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, через це будь-які переговорні формати з РФ неможливі.

Про це посадовець написав у своєму Telegram-каналі в понеділок, 13 травня.

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Допис Михайла Подоляка в Telegram. Фото: скриншот

Повернення Росії до "воєнного комунізму"

"Росія остаточно самоізолюється і намагатиметься нарощувати війну, розширювати її формати, переналаштовуючи економіку на функціонування в гострих/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечити різке збільшення військової складової", — зазначив Михайло Подоляк.

На його думку, Росія ніяк не повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, а тому будь-які переговорні формати з нею неможливі.

Крім того, радник глави ОП заявив, що реорганізація російської управлінської вертикалі президентом РФ Володимиром Путіним свідчить про "остаточний перехід країни до військового "комунізму" для забезпечення ресурсами "нескінченної війни" та вирішення завдання приборкання корупції в російській армії через усунення з Міноборони групи Сергія Шойгу.

Також Подоляк додав, що кадрова ротація у путінській вертикалі каже про "перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами" через "різке скорочення кількості впливових членів неформального "Політбюро 2.0", а ще — про поступове витіснення амбіцій групи Миколи Патрушева на периферію, що свідчить про зростання недовіри всередині путінської вертикалі.

Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу йде у відставку з посади. Очільник Кремля Володимир Путін уже запропонував йому заміну.

Пізніше стало відомо, на яку посаду у Росії призначили Шойгу.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник в коментарі Новини.LIVE заявив, що призначення на посаду міністра оборони Росії людини, яка знайома з економічними корупційними схемами, може бути мінусом для України — бо корумпованість російського ВПК була нам на руку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що відповідні кадрові зміни після "президентських виборів" у РФ свідчать про намагання глави Кремля мобілізувати економіку й оборонно-промислову базу країни для підтримки затяжної війни проти України.

Офіс президента
володимир путін
Михайло Подоляк
переговори
Сергій Шойгу
уряд
війна в Україні
Росія

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