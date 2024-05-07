Коронація кривавого тирана — в Офісі Президента відреагували на "інавгурацію" Путіна

Володимир Путін складає присягу в Кремлівському палаці. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov

В Офісі президента України відреагували на "інавгурацію" російського правителя Володимира Путіна. Там назвали події в Кремлівському палаці "коронацією кривавого тирана".

Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у Telegram у вівторок, 7 травня.

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За його словами, голова Кремля схожий на звичайного диктатора, а не на сильного політика.

"Не президент. Але класичний малоосвічений диктатор РФ. Не інавгурація. Але класична російська коронація чергового табірного пахана. Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові", — написав Подоляк.

Глава Офісу Президента також додав, що вся політика російського правителя відірвана від сучасних реалій.

"Виражений намір збільшувати агресію, експансію й масштабувати війни в різних форматах. Невже це ще не очевидно? І невже все ще є бажання насолоджуватися видовищем коронації чергового кривавого російського тирана?" — резюмував Подоляк.

Скриншот допису Подоляка

Нагадаємо, у Кремлі Володимир Путін склав президентську присягу, розпочавши п'ятий термін свого перебування на посту президента Росії.

Водночас у Кремлівському палаці були присутні сім іноземних делегатів з Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Раніше у МЗС України зробили заяву щодо "інавгурації" Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.



Як відомо, "вибори президента" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня. Явка виборців нібито становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Путін переміг на "виборах", набравши 87,28% голосів.