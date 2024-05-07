Коронация кровавого тирана — в Офисе Президента отреагировали на "инаугурацию" Путина
В Офисе Президента Украины отреагировали на "инаугурацию" российского правителя Владимира Путина. Там назвали события в Кремлевском дворце "коронацией кровавого тирана".
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Telegram во вторник, 7 мая.
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По его словам, глава Кремля похож на обычного диктатора, а не на сильного политика.
"Не президент. Но классический малообразованный диктатор РФ. Не инаугурация. Но классическая российская коронация очередного лагерного пахана. Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови", — написал Подоляк.
Глава Офиса Президента добавил, что вся политика российского правителя оторвана от современных реалий.
"Выражено намерение увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах. Неужели это еще не очевидно? И неужели все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого российского тирана?" — резюмировал Подоляк.
Напомним, в Кремле Владимир Путин принял президентскую присягу, начав пятый срок своего пребывания на посту президента России.
В то же время в Кремлевском дворце присутствовали семь иностранных делегатов из Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.
Ранее в МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и законным президентом РФ.
Как известно, "выборы президента" в России, а также на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трех дней, 15-17 марта. Явка избирателей якобы составляла 74,22%.
Согласно официальным итогам голосования, Путин победил на "выборах", набрав 87,28% голосов.
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