Коронация кровавого тирана — в Офисе Президента отреагировали на "инаугурацию" Путина

Владимир Путин приносит присягу в Кремлевском дворце. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov

В Офисе Президента Украины отреагировали на "инаугурацию" российского правителя Владимира Путина. Там назвали события в Кремлевском дворце "коронацией кровавого тирана".

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

На Банковой отреагировали на "инаугурацию" Путина

По его словам, глава Кремля похож на обычного диктатора, а не на сильного политика.

"Не президент. Но классический малообразованный диктатор РФ. Не инаугурация. Но классическая российская коронация очередного лагерного пахана. Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови", — написал Подоляк.

Глава Офиса Президента добавил, что вся политика российского правителя оторвана от современных реалий.

"Выражено намерение увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах. Неужели это еще не очевидно? И неужели все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого российского тирана?" — резюмировал Подоляк.

Скриншот сообщения Подоляка

Напомним, в Кремле Владимир Путин принял президентскую присягу, начав пятый срок своего пребывания на посту президента России.

В то же время в Кремлевском дворце присутствовали семь иностранных делегатов из Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.



Ранее в МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и законным президентом РФ.

Как известно, "выборы президента" в России, а также на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трех дней, 15-17 марта. Явка избирателей якобы составляла 74,22%.

Согласно официальным итогам голосования, Путин победил на "выборах", набрав 87,28% голосов.