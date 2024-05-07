У Кремлі відбулася "інавгурація" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

У Кремлі у вівторок, 7 травня, відбулася церемонія "інавгурації" російського правителя Володимира Путіна. Він розпочав свій п'ятий президентський термін.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Інавгурації" Путіна

У своїй промові лідер держави-агресора обіцяв росіянам, що "виправдає їхню довіру". Основним пріоритетом для РФ він назвав "народозбереження, збереження вікових цінностей та традицій".

"Ми єдиний і великий народ, разом подолаємо перепони і втілимо в життя задумане і переможемо… Запевняю вас, що й надалі інтереси, безпека народу Росії будуть для мене понад усе", — сказав Путін.

Очільник Кремля також говорив, що Росія "гідно пройде через важкий, рубіжний період і стане ще сильнішою".

Зазначимо, це третя поспіль і п’ята загалом "інавгурація" Путіна на посаді президента. При цьому Конституція РФ забороняє обіймати президентську посаду понад двох термінів.

Раніше повідомлялося, що "інавгурацію" Путіна відвідають представники шести країн Європейського Союзу. Бельгія, яка також була у списку, раптово скасувала візит свого дипломата.

У МЗС України зробили заяву щодо "інавгурації" Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.



Як відомо, "вибори президента" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня. Явка виборців нібито становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Путін переміг на "виборах", набравши 87,28% голосів.