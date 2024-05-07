В Кремле состоялась "инаугурация" Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

В Кремле во вторник, 7 мая, состоялась церемония "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Он начал свой пятый президентский срок.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Инаугурации" Путина

В своей речи лидер государства-агрессора обещал россиянам, что "оправдает их доверие". Основным приоритетом для РФ он назвал "народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций".

"Мы единый и великий народ, вместе преодолеем преграды и воплотим в жизнь задуманное и победим... Уверяю вас, что и в дальнейшем интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего", — сказал Путин.

Глава Кремля также говорил, что Россия "достойно пройдет через трудный, рубежный период и станет еще сильнее".

Отметим, это его третья подряд и пятая "инаугурация" в должности президента. При этом Конституция РФ запрещает занимать президентский пост более двух сроков.

Ранее сообщалось, что "инаугурацию" Путина посетят представители шести стран Европейского Союза. Бельгия, также находившаяся в списке, внезапно отменила визит своего дипломата.

В МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и законным президентом РФ.

Как известно, "выборы президента" в России, а также на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трех дней, 15-17 марта. Явка избирателей якобы составляла 74,22%.

Согласно официальным итогам голосования, Путин победил на "выборах", набрав 87,28% голосов.