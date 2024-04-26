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После освобождения из-под стражи Сольский продолжает исполнять обязанности министра

26 апреля 2024 14:10
обновлено: 14:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
После освобождения из-под стражи Сольский продолжает исполнять обязанности министра
Николай Сольский. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский не отстранен от должности. После увольнения из-под стражи он продолжает исполнять свои обязанности чиновника.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики в пятницу, 26 апреля.

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Накануне Сольский подал заявление об отставке с должности министра агрополитики. Парламент рассмотрит ее на ближайшем заседании. Комментируя желание уйти в отставку, он объяснил, что в этой ситуации считает такое решение верным.

Николай Сольский все еще остается в должности аграрного министра. Заявление на его отставку было подано, но за него еще не проголосовали. Потому после освобождения он может возвращаться на рабочее место и продолжать исполнять обязанности.

Напомним, ранее сегодня Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Сольскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в завладении государственной землей на 291 млн. гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн. гривен.

В тот же день министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского освободи из-под стражи. За него был внесен залог в размере 75,7 миллионов гривен.

суд
чиновники
Николай Сольский

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