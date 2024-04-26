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Після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра

26 квітня 2024 14:10
оновлено: 14:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра
Микола Сольський. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського не відсторонено від посади. Після звільнення з-під варти він продовжує виконувати свої обов'язки чиновника. 

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики в п'ятницю, 26 квітня.

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Продовжує виконувати обов'язки міністра 

Напередодні Сольський подав заяву щодо відставки з посади міністра агрополітики. Парламент розгляне її на найближчому засіданні. Коментуючи бажання піти у відставку, він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.

Микола Сольський все ще залишається на посаді аграрного міністра. Заява на його відставку була подана, але за неї ще не проголосували. Тому після звільнення він може повертатися на робоче місце і продовжувати виконувати обов'язки. 

Нагадаємо, раніше сьогодні Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

В той же день міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського звільнили з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.

суд
чиновники
Микола Сольський

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