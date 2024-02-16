Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow После смерти Навального в колонии жена Гиркина занервничала arrow

После смерти Навального в колонии жена Гиркина занервничала

16 февраля 2024 18:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
После смерти Навального в колонии жена Гиркина занервничала
Террорист Игорь Гиркин. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в пятницу, 16 февраля, супруга террориста и военного преступника Игоря Гиркина начала беспокоиться. Женщина на фоне новостей о смерти Навального опубликовала пост, в котором рассказала о своем беспокойстве.

Об этом Мирослава Регинская написала у себя в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Регинская обеспокоена судьбой Гиркина после смерти Навального в колонии

Регинская заметно заволновалась за своего мужа Игоря Гиркина. Жена террориста распространила пост, в котором написала, что переживает за него. В последние годы Гиркин критиковал политику Путина и на фоне новостей о смерти Навального, также выступавшего против президентства российского диктатора, Регинская выразила обеспокоенность

"Очень переживаю за мужа", — написала жена Гиркина.

Скриншот сообщения Регинской
Скриншот поста Регинской

Бывший "министр обороны ДНР" Гиркин был осужден в Москве на четырехлетний срок в колонии общего режима. В тюрьме террорист находится с января 2023 года.

Напомним, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб. В США обвинили российского диктатора Путина в произошедшем.

Представитель российской оппозиции Геннадий Гудков заявил, что смерть Навального вряд ли могли спровоцировать проблемы со здоровьем. По мнению оппозиционера, в смерти виноват Кремль и сам Путин.

Также мы писали о том, что россияне отреагировали на смерть 47-летнего Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Они обвиняют в гибели политика Кремль.

ДНР
тюрьма
Алексей Навальный
Гиркин
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме