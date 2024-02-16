После смерти Навального в колонии жена Гиркина занервничала

Террорист Игорь Гиркин. Фото: росСМИ

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме в пятницу, 16 февраля, супруга террориста и военного преступника Игоря Гиркина начала беспокоиться. Женщина на фоне новостей о смерти Навального опубликовала пост, в котором рассказала о своем беспокойстве.

Об этом Мирослава Регинская написала у себя в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Регинская обеспокоена судьбой Гиркина после смерти Навального в колонии

Регинская заметно заволновалась за своего мужа Игоря Гиркина. Жена террориста распространила пост, в котором написала, что переживает за него. В последние годы Гиркин критиковал политику Путина и на фоне новостей о смерти Навального, также выступавшего против президентства российского диктатора, Регинская выразила обеспокоенность

"Очень переживаю за мужа", — написала жена Гиркина.

Скриншот поста Регинской

Бывший "министр обороны ДНР" Гиркин был осужден в Москве на четырехлетний срок в колонии общего режима. В тюрьме террорист находится с января 2023 года.

Напомним, причиной смерти Навального в колонии стало то, что у политика оторвался тромб. В США обвинили российского диктатора Путина в произошедшем.

Представитель российской оппозиции Геннадий Гудков заявил, что смерть Навального вряд ли могли спровоцировать проблемы со здоровьем. По мнению оппозиционера, в смерти виноват Кремль и сам Путин.

Также мы писали о том, что россияне отреагировали на смерть 47-летнего Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Они обвиняют в гибели политика Кремль.