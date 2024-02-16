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Після смерті Навального в колонії дружина Гіркіна занервувала

16 лютого 2024 18:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Після смерті Навального в колонії дружина Гіркіна занервувала
Терорист Ігор Гіркін. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці в п'ятницю, 16 лютого, дружина терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна почала хвилюватися. Жінка на тлі новин про смерть Навального опублікувала допис, в якому розповіла про своє занепокоєння.

Про це Мирослава Регінська написала у себе в Telegram в п'ятницю, 16 лютого.

Регінська занепокоєна долею Гіркіна після смерті Навального в колонії

Регінська помітно захвилювалася за свого чоловіка Ігоря Гіркіна. Дружина терориста оприлюднила допис, в якому написала, що переживає за нього. Протягом останніх років Гіркін критикував політику Путіна і на тлі новин про смерть Навального, який також виступав проти президентства російського диктатора, Регінська висловила занепокоєння

"Дуже переживаю за чоловіка", – написала дружина Гіркіна.

Скриншот допису Регінської
Скриншот допису Регінської

Колишній "міністр оборони ДНР" Гіркін був засуджений у Москві на чотирирічний термін у колонії загального режиму. У в'язниці терорист перебуває від січня 2023 року.

Нагадаємо, причиною смерті Навального у колонії стало те, що у політика відірвався тромб. У США звинуватили російського диктатора Путіна в тому що сталося.

Додамо, представник російської опозиції Геннадій Гудков заявив, що смерть Навального навряд чи могли спровокувати проблеми зі здоров'ям. На думку опозиціонера, у смерті винен Кремль та сам Путін.

Також ми писали про те, що росіяни відреагували на смерть 47-річного Навального у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Вони звинувачують у загибелі політика Кремль.

ДНР
в'язниця
Олексій Навальний
Гіркін
Росія

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