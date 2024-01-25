Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Терориста Гіркіна в Росії на 4 роки засадили за ґрати — рішення суду arrow

Терориста Гіркіна в Росії на 4 роки засадили за ґрати — рішення суду

25 січня 2024 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Терориста Гіркіна в Росії на 4 роки засадили за ґрати — рішення суду
Терорист Ігор Гіркін (Стрілков). Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) був засуджений Московським міськсудом Росії на чотирирічний термін у колонії загального режиму. При цьому у нього вилучили ноутбук, з якого він писав повідомлення.

Про це повідомляють російські ЗМІ із зали суду.

Читайте також:

Терориста Гіркіна засадили за ґрати — деталі

Повідомляється, що прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 4 років та 11 місяців ув'язнення, але суд зупинився на чотирьох роках. Стрєлкова звинуватили у "розпалюванні екстремізму через інтернет".

Адвокат Гіркіна уточнив, що у двох його постах обговорювалися "проблеми Криму" та "заворушення, пов'язані з несплатою грошового утримання".

Також повідомляється, що з чотирирічного терміну Стрєлков проведе в колонії реально 3 роки та 83 дні, оскільки дні арешту враховуються за схемою "один за півтора". За шість місяців у нього з'явиться можливість запросити умовно-дострокове звільнення.

Крім того, у Стрєлкова конфіскували ноутбук, який використовувався для публікації повідомлень.

В інтерв'ю газеті "Завтра" Стрєлков зізнавався, що він був тим, хто у 2014 році "почав війну".

Нагадаємо, що колишній працівник ФСБ Росії Ігор Стрєлков (Гіркін) оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах 2024 року . Цю інформацію він передав через лист із СІЗО, який був прочитаний під час прес-конференції співголовою Російського руху на підтримку Стрєлкова Олегом Нельзіним.

Тим часом росіяни заявляють, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це сталося у СІЗО.

ДНР
суд
терористи
в'язниця
політики
Гіркін
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі