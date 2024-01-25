Терориста Гіркіна в Росії на 4 роки засадили за ґрати — рішення суду

Терорист Ігор Гіркін (Стрілков). Фото: росЗМІ

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) був засуджений Московським міськсудом Росії на чотирирічний термін у колонії загального режиму. При цьому у нього вилучили ноутбук, з якого він писав повідомлення.

Про це повідомляють російські ЗМІ із зали суду.

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Повідомляється, що прокуратура вимагала для нього покарання у вигляді 4 років та 11 місяців ув'язнення, але суд зупинився на чотирьох роках. Стрєлкова звинуватили у "розпалюванні екстремізму через інтернет".

Адвокат Гіркіна уточнив, що у двох його постах обговорювалися "проблеми Криму" та "заворушення, пов'язані з несплатою грошового утримання".

Також повідомляється, що з чотирирічного терміну Стрєлков проведе в колонії реально 3 роки та 83 дні, оскільки дні арешту враховуються за схемою "один за півтора". За шість місяців у нього з'явиться можливість запросити умовно-дострокове звільнення.

Крім того, у Стрєлкова конфіскували ноутбук, який використовувався для публікації повідомлень.

В інтерв'ю газеті "Завтра" Стрєлков зізнавався, що він був тим, хто у 2014 році "почав війну".

Нагадаємо, що колишній працівник ФСБ Росії Ігор Стрєлков (Гіркін) оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах 2024 року . Цю інформацію він передав через лист із СІЗО, який був прочитаний під час прес-конференції співголовою Російського руху на підтримку Стрєлкова Олегом Нельзіним.

Тим часом росіяни заявляють, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це сталося у СІЗО.