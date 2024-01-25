Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Террориста Гиркина в России на 4 года засадили за решетку — решение суда arrow

Террориста Гиркина в России на 4 года засадили за решетку — решение суда

25 января 2024 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Террориста Гиркина в России на 4 года засадили за решетку — решение суда
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), был осужден Московским горсудом России на четырехлетний срок в колонии общего режима. При этом, у него изъяли ноутбук, с которого он писал сообщения.

Об этом сообщают российские СМИ из зала суда.

Читайте также:

Террориста Гиркина засадили за решетку — детали

Сообщается, что прокуратура требовала для него наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения, но суд остановился на четырех годах. Стрелкова обвинили в "разжигании экстремизма через интернет". 

Адвокат Гиркина уточнил, что в двух его постах обсуждались "проблемы Крыма" и "беспорядки, связанные с неуплатой денежного содержания".

Также сообщается, что из четырехлетнего срока Стрелков проведет в колонии реально 3 года и 83 дня, так как дни ареста учитываются по схеме "один за полтора". Через шесть месяцев у него появится возможность запросить условно-досрочное освобождение.

Кроме того, у Стрелкова конфисковали ноутбук, который использовался для публикации сообщений.

В интервью газете "Завтра" Стрелков признавался, что он был тем, кто в 2014 году "начал войну".

Напомним, что бывший работник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Эту информацию он передал через письмо из СИЗО, которое было прочитано во время пресс-конференции сопредседателем Русского движения в поддержку Стрелкова, Олегом Нельзиным. 

Тем временем, россияне заявляют, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.

ДНР
суд
террористы
тюрьма
политики
Гиркин
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме