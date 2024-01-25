Террориста Гиркина в России на 4 года засадили за решетку — решение суда

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: росСМИ

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), был осужден Московским горсудом России на четырехлетний срок в колонии общего режима. При этом, у него изъяли ноутбук, с которого он писал сообщения.

Об этом сообщают российские СМИ из зала суда.

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Сообщается, что прокуратура требовала для него наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения, но суд остановился на четырех годах. Стрелкова обвинили в "разжигании экстремизма через интернет".

Адвокат Гиркина уточнил, что в двух его постах обсуждались "проблемы Крыма" и "беспорядки, связанные с неуплатой денежного содержания".

Также сообщается, что из четырехлетнего срока Стрелков проведет в колонии реально 3 года и 83 дня, так как дни ареста учитываются по схеме "один за полтора". Через шесть месяцев у него появится возможность запросить условно-досрочное освобождение.

Кроме того, у Стрелкова конфисковали ноутбук, который использовался для публикации сообщений.

В интервью газете "Завтра" Стрелков признавался, что он был тем, кто в 2014 году "начал войну".

Напомним, что бывший работник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Эту информацию он передал через письмо из СИЗО, которое было прочитано во время пресс-конференции сопредседателем Русского движения в поддержку Стрелкова, Олегом Нельзиным.

Тем временем, россияне заявляют, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.