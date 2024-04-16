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Объединенные Арабские Эмираты накрыл сильный ураган — мегаполисы уходят под воду

16 апреля 2024 17:48
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Илья Рябинин
редактор
Объединенные Арабские Эмираты накрыл сильный ураган — мегаполисы уходят под воду
Затопленные улицы Дубаи. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 16 апреля, обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и один из ведущих мегаполисов страны, Дубай.

Об этом информирует местное издание Khaleej Times.

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На опубликованных видео видно, что вода затопила одну из ведущих магистралей города и уже прибыла в торговые центры. Городской метрополитен уже ушел под воду. Ненастье продолжает бурлить в столице Эмиратов, а гроза до сих пор не утихает.

По сообщению арабского издания, вода добралась и до взлетной полосы международного аэропорта "Дубай". Все авиарейсы были отменены, а власти экстренно призвали граждан не выходить из домов.

Мощные дожди, как сообщается, начались утром. Из-за непогоды все предстоящие в стране мероприятия были отменены на неопределенное время. В то же время, Национальный центр метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов объявил оранжевый уровень тревоги по всей стране до вечера 17 апреля.

Мощное наводнение добралось и до Омана: в результате непогоды там погибли 18 человек.

Напомним, ранее масштабное наводнение произошло в России, когда под воду ушли такие города, как Орск и Оренбург.

Ненастье постигло и Францию: полностью был затоплен городок Монморийон на юго-востоке страны.

непогода
Дубай
наводнение
ОАЭ
дождь

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