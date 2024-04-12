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Росія пішла на дно — який вигляд має затоплений Оренбург

12 квітня 2024 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія пішла на дно — який вигляд має затоплений Оренбург
Повінь в Оренбурзькій області. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський Оренбург продовжує тонути, а у п'ятницю, 12 квітня, очікується максимальний рівень води. Фахівці заявили, що вода в річці Урал піднялася до найнебезпечнішого рівня.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Затоплення в російському Оренбурзі

Як відомо, за останні десять годин рівень води в Уралі піднявся на 40 см і становить 1 143 см. У місті лунає сирена масової евакуації, повідомляють росЗМІ.

Окупанти кажуть, що це дуже небезпечний рівень води і пік очікується на 12-13 квітня. Після цього очікується, що вода вже опуститься.

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Повінь в Оренбурзькій області. Фото: REUTERS/Stringer
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Повінь в Оренбурзькій області. Фото: REUTERS/Stringer
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Повінь в Оренбурзькій області. Фото: REUTERS/Stringer

Сьогодні у місті хотіли укріпити дамбу, але щось пішло не так і "Камаз" пішов під асфальт.

Наразі в російському місті підтоплені не лише приватні будинки, а й багатоповерхівки у старій частині міста. В Ленінському районі вже відключено енергопостачання і люди залишилися без зв'язку під час повені.

Що відомо про затоплення російських міст

Нагадаємо, 5 квітня стався масштабний прорив дамби в Оренбурзькій області Росії. На наступний день подібна ситуація сталася зі ще однією дамбою в Орську. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал.

Стало відомо, що внаслідок проривів тисячі будинків пішли під воду.

Станом на 5 квітня в Оренбурзькій області загинули двоє чоловіків внаслідок підтоплення.

повінь
річки
вода
Росія

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