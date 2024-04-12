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Россия пошла ко дну — как выглядит затопленный Оренбург

12 апреля 2024 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия пошла ко дну — как выглядит затопленный Оренбург
Наводнение в Оренбургской области. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российский Оренбург продолжает потопать, а в пятницу, 12 апреля, ожидается максимальный уровень воды. Специалисты заявили, что вода в реке Урал поднялась до самого опасного уровня.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, за последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и составляет 1 143 см. В городе раздается сирена массовой эвакуации, сообщают росСМИ.

Оккупанты говорят, что это очень опасный уровень воды и пик ожидается на 12-13 апреля. После этого ожидается, что вода уже опустится.

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Наводнение в Оренбургской области. Фото: REUTERS/Stringer
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Наводнение в Оренбургской области. Фото: REUTERS/Stringer
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Наводнение в Оренбургской области. Фото: REUTERS/Stringer

Сегодня в городе хотели укрепить дамбу, но что-то пошло не так, и "Камаз" ушел под асфальт.

В российском городе подтоплены не только частные дома, но и многоэтажки в старой части города. В Ленинском районе уже отключено энергоснабжение и люди остались без связи во время наводнения.

Что известно о затоплении российских городов

Напомним, 5 апреля произошел масштабный прорыв дамбы в Оренбургской области. На следующий день схожая ситуация произошла с еще одной дамбой в Орске. Прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протекание плотины на реке Урал.

Стало известно, что в результате прорывов тысячи домов ушли под воду.

По состоянию на 5 апреля в Оренбургской области погибли двое мужчин в результате подтопления.

наводнение
реки
вода
Россия

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