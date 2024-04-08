Підтоплені вже понад 11 тис. будинків — Росія йде під воду через прорив двох дамб

Підтоплені будинки в Орську. Фото: росЗМІ

В Оренбурзькій області РФ посилилася повінь через підтоплення двох дамб та підняття рівня води у річці Урал. Станом на сьогоднішній день підтопленими залишаються понад 11,5 тисяч будинків.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними місцевих російських пабліків, у місті Оренбург водою залило 1,5 тисяч будинків та 2 тисячі присадибних ділянок. У Орську у воді опинилися 10 168 житлових будинків та понад 18 тисяч присадибних ділянок.

Відомо, що рівень води в річці Урал зріс до 872 сантиметри, а в річці Сакмара — до 783 сантиметри.

Зрештою, на оприлюднених кадрах можна побачити, що деякі житлові будинки повністю пішли під воду. У містах триває евакуація.

Що відомо про прорив дамби в РФ

Нагадаємо, 5 квітня стався масштабний прорив дамби в Оренбурзькій області Росії. На наступний день подібна ситуація сталася зі ще однією дамбою.

Стало відомо, що внаслідок проривів тисячі будинків пішли під воду.