Подтоплены уже более 11 тыс домов — Россия идет под воду из-за прорыва двух дамб

Подтоплены дома в Орске. Фото: росСМИ

В Оренбургской области РФ усилилось наводнение из-за подтопления двух дамб и повышения уровня воды в реке Урал. По состоянию на сегодняшний день подтопленными остаются более 11,5 тысячи домов.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным местных российских пабликов, в городе Оренбург водой залило 1,5 тысячи домов и 2 тысячи приусадебных участков. В Орске в воде оказались 10168 жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.

Известно, что уровень воды в реке Урал вырос до 872 сантиметра, а в реке Сакмара — до 783 сантиметра.

Наконец, на обнародованных кадрах можно увидеть, что некоторые жилые дома полностью ушли под воду. В городах идет эвакуация.

Что известно о прорыве дамбы в РФ

Напомним, 5 апреля произошел масштабный прорыв дамбы в Оренбургской области. На следующий день похожая ситуация произошла с еще одной дамбой.

Стало известно, что в результате прорывов тысячи домов ушли под воду.