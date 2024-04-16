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Обʼєднанні Арабські Емірати накрив сильний ураган — мегаполіси йдуть під воду

16 квітня 2024 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обʼєднанні Арабські Емірати накрив сильний ураган — мегаполіси йдуть під воду
Затоплені вулиці Дубаї. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, обрушився потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю й один з провідних мегаполісів країни, Дубай.

Про це інформує місцеве видання Khaleej Times.

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На опублікованих відео видно, що вода затопила одну з провідних магістралей міста, і вже прибула до торговельних центрів. Міський метрополітен вже пішов під воду. Негода продовжує вирувати у столиці Еміратів, а гроза досі не вщухає.

За повідомленням арабського видання, вода дісталася й злітної смуги міжнародного аеропорту "Дубай". Всі авіарейси були скасовані, а влада екстрено закликала громадян не покидати будинків. 

Потужні дощі, як повідомляється, розпочалися вранці. Через негоду всі заходи, які мали відбутися в країні були скасовані на невизначений час. Водночас Національний центр метеорології Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив помаранчевий рівень тривоги у всій країні до вечора 17 квітня.

Потужна повінь дісталася й Оману: внаслідок негоди там загинуло 18 осіб. 

Нагадаємо, раніше масштабна повінь трапилася у Росії, коли під воду пішли такі міста, як Орськ та Оренбург

Негода спіткала і Францію: повністю затопило містечко Монморійон на південному сході країни. 

негода
Дубай
повінь
ОАЕ
дощ

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