Обʼєднанні Арабські Емірати накрив сильний ураган — мегаполіси йдуть під воду

Затоплені вулиці Дубаї. Фото: скриншот

На Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, обрушився потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю й один з провідних мегаполісів країни, Дубай.

Про це інформує місцеве видання Khaleej Times.

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На опублікованих відео видно, що вода затопила одну з провідних магістралей міста, і вже прибула до торговельних центрів. Міський метрополітен вже пішов під воду. Негода продовжує вирувати у столиці Еміратів, а гроза досі не вщухає.

За повідомленням арабського видання, вода дісталася й злітної смуги міжнародного аеропорту "Дубай". Всі авіарейси були скасовані, а влада екстрено закликала громадян не покидати будинків.

Потужні дощі, як повідомляється, розпочалися вранці. Через негоду всі заходи, які мали відбутися в країні були скасовані на невизначений час. Водночас Національний центр метеорології Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив помаранчевий рівень тривоги у всій країні до вечора 17 квітня.

Потужна повінь дісталася й Оману: внаслідок негоди там загинуло 18 осіб.

Нагадаємо, раніше масштабна повінь трапилася у Росії, коли під воду пішли такі міста, як Орськ та Оренбург.

Негода спіткала і Францію: повністю затопило містечко Монморійон на південному сході країни.