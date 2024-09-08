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Новый глава МИД Сибига прокомментировал нарушение границ Румынии и Латвии дронами РФ

8 сентября 2024 18:31
Галина Шподарева - редактор
Пересечение российскими БпЛА границ Латвии и Румынии — Андрей Сибига сделал заявление
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины
Галина Шподарева - редактор

Новый глава Министерства иностранных дел Украины прокомментировал нарушение российскими дронами воздушного пространства Латвии и Румынии ночью 8 сентября. Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в конкретных действиях союзников.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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По словам Андрея Сибиги, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием о том, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.  

Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины, коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ.

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной", — говорится в сообщении.

Новый глава МИД Сибига прокомментировал нарушение границ Румынии и Латвии дронами РФ - фото 1

Напомним, ночью 8 сентября группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. В связи с активностью вражеских беспилотников соседняя страна поднимала авиацию в небо.

Также мы писали, что целью атаки российских дронов 8 сентября стала портовая инфраструктура Одесской области, расположенная у границы с Румынией.

Ранее сообщалось, что у латвийского Резекне в субботу, 7 сентября, разбился российский боевой беспилотник. По предварительным данным, дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии.

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