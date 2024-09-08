У Латвії 7 вересня розбився російський безпілотник — що відомо

Розбитий дрон. Ілюстративне фото: The Verge

Біля латвійського Резекне у суботу, 7 вересня, розбився російський бойовий безпілотник. За попередніми даними, дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на президента країни, Едгарса Рінкевичса.

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За його словами, на місці наразі працюють латвійські спецслужби, поліція та військові. Серед цивільних ніхто не постраждав.

"Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно", — сказав Рінкевичс.

Скриншот допису Рінкевичса

У Міноборони Латвії на запит журналістів відповіли, що дрон залетів у країну з боку Білорусі. Латвійські військовики зафіксували заліт дрона на територію своєї країни і за результатами його слідкування встановили, що дрон залетів через несправність і не був націлений на інфраструктурні об'єкти країни.