В Латвии 7 сентября разбился российский беспилотник — что известно

Разбитый дрон. Иллюстративное фото: The Verge

У латвийского Резекне в субботу, 7 сентября, разбился российский боевой беспилотник. По предварительным данным, дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на президента страны Эдгарса Ринкевичса.

Читайте также:

В Латвии разбился российский боевой дрон

По его словам, на месте работают латвийские спецслужбы, полиция и военные. Среди гражданских никто не пострадал.

"Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", — сказал Ринкевичс.

Скриншот поста Ринкевичса

В Минобороны Латвии на запрос журналистов ответили, что дрон залетел в страну со стороны Беларуси. Латвийские военные зафиксировали залет дрона на территорию своей страны и по результатам его слежки установили, что дрон залетел из-за неисправности и не был нацелен на инфраструктурные объекты страны.