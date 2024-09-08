В Латвии 7 сентября разбился российский беспилотник — что известно

На востоке Латвии разбился российский боевой дрон — реакция правительства страны
У латвийского Резекне в субботу, 7 сентября, разбился российский боевой беспилотник. По предварительным данным, дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на президента страны Эдгарса Ринкевичса.
В Латвии разбился российский боевой дрон
По его словам, на месте работают латвийские спецслужбы, полиция и военные. Среди гражданских никто не пострадал.
"Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", — сказал Ринкевичс.
В Минобороны Латвии на запрос журналистов ответили, что дрон залетел в страну со стороны Беларуси. Латвийские военные зафиксировали залет дрона на территорию своей страны и по результатам его слежки установили, что дрон залетел из-за неисправности и не был нацелен на инфраструктурные объекты страны.
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