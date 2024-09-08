Перетин російськими БпЛА кордонів Латвії та Румунії — Андрій Сибіга зробив заяву

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Новий очільник Міністерства закордонних справ України прокоментував порушення російськими дронами повітряного простору Латвії та Румунії вночі 8 вересня. Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує конкретних дій союзників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України у Facebook.

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За словами Андрія Сибіги, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадування про те, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

Як зазначив очільник Міністерства закордонних справ України, колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ.

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 вересня група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. У зв'язку з активністю ворожих безпілотників сусідня країна підіймала в небо авіацію.

Також ми писали, що ціллю атаки російських дронів 8 вересня стала портова інфраструктура Одещини, розташована біля кордону з Румунією.

Раніше повідомлялося, що біля латвійського Резекне у суботу, 7 вересня, розбився російський бойовий безпілотник. За попередніми даними, дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.