Германия передала пограничникам мобильный ремонтный комплекс

Немецкий мобильный ремонтный комплекс в Украине. Фото: ГНСУ

Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором. Общая стоимость техники составляет около 12 млн грн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, 13 июня.

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Помощь пограничникам оказали Федеральное агентство по технической помощи Германии и посольство ФРГ в Украине.

По данным ГНСУ, немецкие партнеры передали Украине транспортное средство с манипулятором на базе грузовика MAN 2022 изготовления. К этому автомобилю есть прицеп, оборудованный всеми необходимыми инструментами.

"Имея это, мы сможем мобильно, быстро и качественно производить ремонт определенных узлов, агрегатов, запасных частей. Или провести эвакуацию транспортного средства или вооружения в тыловые места, на нашу базу восстановления техники", — отметил начальник отдела вооружения и инженерно-технического обеспечения Андрей Лебедь .

Мобильная мастерская обеспечит ремонт техники и вооружения подразделений, а кран-манипулятор сможет перевозить габаритные грузы.

Также в ремонтном комплексе имеется множество электрических инструментов, преимущественно на аккумуляторной основе, существенно увеличивающих ремонтные способности техников.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Также Шольц считает, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом".

Ранее Германия разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием. Шольц объяснил это тем, что наше государство вправе любым доступным способом защищать свою территориальную целостность.