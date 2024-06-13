Німеччина передала прикордонникам мобільний ремонтний комплекс

Німецький мобільний ремонтний комплекс в Україні. Фото: ДПСУ

Луганський прикордонний загін "Помста" отримав від Німеччини пересувний ремонтний комплекс і вантажівку з краном-маніпулятором. Загальна вартість техніки становить майже 12 млн грн.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в четвер, 13 червня.

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Допомогу прикордонникам надали Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини та посольство ФРН в Україні.

За даними ДПСУ, німецькі партнери передали Україні транспортний засіб з маніпулятором на базі вантажівки MAN 2022 року виготовлення. До цього автомобіля є причіп, обладнаний усіма необхідними інструментами.

"Маючи це, ми зможемо мобільно, швидко та якісно проводити ремонт певних вузлів, агрегатів, запасних частин. Або провести евакуацію транспортного засобу чи озброєння у тилові місця, на нашу базу відновлення техніки", — зауважив начальник відділу озброєння та інженерно технічного забезпечення Андрій Лебідь.

Мобільна майстерня забезпечуватиме ремонт техніки та озброєння підрозділів, а кран-маніпулятор зможе перевозити габаритні вантажі.

Також у ремонтному комплексі є безліч електричних інструментів, переважно на акумуляторній основі, які суттєво збільшують ремонтні спроможності техніків.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме систему протиповітряної оборони Patriot, ракетну установку IRIS-T, самохідну артилерійську установку Gepard та боєприпаси.

Також Шольц вважає, що майбутній Саміт миру може стати "великим кроком".

Раніше Німеччина дозволила Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Шольц пояснив це тим, що наша держава має право будь-яким доступним чином захищати свою територіальну цілісність.