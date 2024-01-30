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Неудачная перестановка — Запад отреагировал на слухи об отставке Залужного

30 января 2024 13:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Неудачная перестановка — Запад отреагировал на слухи об отставке Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Oksana Parafeniuk/For The Washington
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известный британский аналитик Марк Галеотти сообщил о возникновении смятения в Киеве из-за слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Галеотти указал, что европейская дипломатия выразила свое изумление и беспокойство по поводу поступившей в посольство информации о кадровых изменениях в украинской армии.

Об этом Галеотти рассказал в статье для издания The Spectator опираясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.

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Галеотти указал, что по последним данным, украинское правительство, кажется, восстановило контроль над ситуацией.

Аналитик также подчеркнул, что подобные происшествия выявляют разногласия между руководством Украины и ВСУ, что, по его мнению, может негативно сказаться на политической стабильности в стране.

"Высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся украинским вопросом, вчера вечером в ужасе и недоумении написал мне, что в их посольстве в Киеве вчера сообщили о военных перестановках. Сегодня утром они сообщили, что "Банковая" (на сленге — администрация президента, чьи офисы находятся на улице с таким названием), "похоже, пришла в себя". О чем они думали?", — говорит политолог.

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Владимир Зеленский
Украина
чиновники
военные
увольнение
Генштаб ВСУ
отставка
война в Украине

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