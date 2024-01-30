Неудачная перестановка — Запад отреагировал на слухи об отставке Залужного
Известный британский аналитик Марк Галеотти сообщил о возникновении смятения в Киеве из-за слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Галеотти указал, что европейская дипломатия выразила свое изумление и беспокойство по поводу поступившей в посольство информации о кадровых изменениях в украинской армии.
Об этом Галеотти рассказал в статье для издания The Spectator опираясь на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Слухи об отставке Залужного
Галеотти указал, что по последним данным, украинское правительство, кажется, восстановило контроль над ситуацией.
Аналитик также подчеркнул, что подобные происшествия выявляют разногласия между руководством Украины и ВСУ, что, по его мнению, может негативно сказаться на политической стабильности в стране.
"Высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся украинским вопросом, вчера вечером в ужасе и недоумении написал мне, что в их посольстве в Киеве вчера сообщили о военных перестановках. Сегодня утром они сообщили, что "Банковая" (на сленге — администрация президента, чьи офисы находятся на улице с таким названием), "похоже, пришла в себя". О чем они думали?", — говорит политолог.
Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.
Также мы сообщали, что Залужный на фоне слухов о своем увольнении опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.
Добавим, в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.
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