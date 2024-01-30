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Невдала перестановка — Захід відреагував на чутки про відставку Залужного

30 січня 2024 13:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Невдала перестановка — Захід відреагував на чутки про відставку Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Oksana Parafeniuk/For The Washington
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відомий британський аналітик Марк Галеотті повідомив про виникнення сум'яття в Києві через чутки про відставку головкому ЗСУ Валерія Залужного . Галеотті зазначив, що європейська дипломатія висловила своє здивування і занепокоєння з приводу інформації, що надійшла до посольства про кадрові зміни в українській армії.

Про це Галеотті розповів у статті для видання The Spectator, спираючись на слова високопоставленого європейського дипломата.

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Галеотті зазначив, що за останніми даними, український уряд, здається, поновив контроль над ситуацією.

Аналітик також підкреслив, що подібні події виявляють розбіжності між керівництвом України та ЗСУ, що, на його думку, може негативно вплинути на політичну стабільність у країні.

"Високопоставлений європейський дипломат, який займається українським питанням, учора ввечері з жахом і здивуванням написав мені, що в їхньому посольстві в Києві вчора повідомили про військові перестановки. Сьогодні вранці вони повідомили, що "Банкова" (на сленгу адміністрація президента, чиї офіси знаходяться на вулиці з такою назвою), "схоже, прийшла до тями". Про що вони думали?", — говорить політолог.

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала поширюватися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Поки що офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що Залужний на тлі чуток про своє звільнення опублікував спільне фото із головою Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці у коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Додамо, у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський не сказав жодного слова про відставку Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного.

Володимир Зеленський
Україна
чиновники
військові
звільнення
Генштаб ЗСУ
відставка
війна в Україні

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