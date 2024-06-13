Дело Пашинского – детали следствия от НАБУ

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский. Фото: УНИАН

Детективы НАБУ осуществляют расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, вышедшего из СИЗО под залог. Он заплатил 272,52 млн гривен за условную свободу, но это не означает, что дело закрыто. Однако следователи не разглашают деталей.

Ответ о закрытых деталях следствия Новини.LIVE получили в официальном запросе в НАБУ.

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Дело Пашинского

"Преждевременное и неконтролируемое разглашение сведений досудебного расследования может не только повлиять на его течение, помешать полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, но и нанести вред интересам потерпевшего, подозреваемого и другим участникам уголовного производства. Учитывая вышесказанное, предоставление запрашиваемой информации пока невозможно", — ответили в НАБУ.

Ответ НАБУ на запрос о Пашинском. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE подавало запрос относительно того, на каком этапе следствие, где сейчас находится Пашинский и когда будет новое судебное заседание.

Напомним, что экс-нардепу Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому олигарху Сергею Кучеренко.

В феврале 2024 года подозрения были вручены сотрудниками НАБУ и САП. По данным следствия, ущерб государству составил почти 1 млрд грн убытков.

21 февраля экс-депутат прибыл на первое слушание ВАКС по избранию меры пресечения. Пашинский заявил, что судьи хотят "посадить" его, а дело "сфальсифицировали" и что прокуроры потребуют сотни миллионов гривен залога.

Уже 26 февраля ВАКС взял Пашинского под стражу с возможностью внесения 272 млн гривен залога. 28 февраля он вышел из СИЗО, уплатив этот залог.

Новини.LIVE посчитало, что за эти деньги можно приобрести тысячи боеприпасов для Вооруженных сил Украины.