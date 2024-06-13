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НАБУ не розголошує деталі справи Пашинського і його місцезнаходження — що під секретом

13 червня 2024 08:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Справа Пашинського - деталі слідства від НАБУ
Колишній народний депутат України Сергій Пашинський. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Детективи НАБУ здійснюють розслідування щодо колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який вийшов із СІЗО під заставу. Він заплатив 272,52 млн гривень за умовну свободу, але це не означає, що справу закрито. Однак слідчі не розголошують деталей. 

Відповідь щодо закритих деталей слідства Новини.LIVE отримало в офіційному запиті до НАБУ. 

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"Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. З огляду на вищесказане, надання запитуваної інформації наразі не є можливим", — відповіли в НАБУ. 

пашинський
Відповідь НАБУ щодо Пашинського. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE подавало запит щодо того, на якому етапі слідство, де зараз перебуває Пашинський і коли буде нове судове засідання.

Нагадаємо, що екснардепу Пашинському та ще п'ятьом особам оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Кучеренку.

У лютому 2024 року підозри було вручено співробітниками НАБУ та САП. За даним слідства, збитки державі склали майже 1 млрд грн.

21 лютого ексдепутат прибув на перше слухання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу. Пашинський заявив, що судді хочуть "посадити" його, а справу "сфальшували" і що прокурори вимагатимуть сотні мільйонів гривень застави.

Вже 26 лютого ВАКС узяв Пашинського під варту з можливістю внесення 272 млн грн застави. 28 лютого він вийшов з СІЗО, сплативши цю заставу. 

Новини.LIVE порахувало, що за ці гроші  можна було придбати тисячі боєприпасів для Збройних сил України.

НАБУ
корупція
нардепи
суд

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