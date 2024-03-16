На выборах в РФ продолжается маскарад — как развлекали россиян шаманы в Якутске

Шаманы на выборах в России Фото: скриншот с видео

В России с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. При этом россияне в разных регионах развлекают избирателей, как могут. Так, в Якутске на избирательный участок пришли шаманы и плясали ритуальные танцы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Шаманы станцевали ритуальные танцы в Якутске

В России продолжается второй день президентских выборов. В Якутске произошел очередной абсурд в исполнении россиян. Шаманы пришли на избирательный участок и решили развлечь россиян ритуальными танцами.

Помимо развлекательной программы был также и ритуал "освящения огнем". На видео видно, как избиратели тихо наблюдали за процессом и даже сами участвовали в действии шаманов. Цель таких действий не известна и не ясна.

Напомним, 15 марта на избирательных участках россияне устроили маскарад. Они, переодетые в костюмы, произносили разные речи в пользу диктатора Владимира Путина.

Также в этот день россияне, не поддерживающие политику кремлевского режима, организовали на избирательных участках бунты.

Кроме того, в Санкт-Петербурге активистка бросила "коктейль Молотова" в информационный щит на избирательном участке. На месте зажегся небольшой огонь.