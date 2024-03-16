На виборах в РФ триває маскарад — як розважали росіян шамани в Якутську

Шамани на виборах в Росії. Фото: скриншот з відео

У Росії з 15 по 17 березня проходять президентські вибори. При цьому росіяни у різних регіонах розважають виборців, як можуть. Так, у Якутську на виборчу дільницю прийшли шамани та виконували ритуальні танці.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Росії триває другий день президентських виборів. У Якутську стався черговий абсурд у виконанні росіян. Шамани прийшли на виборчу дільницю і вирішили розважити росіян ритуальними танцями.

Окрім розважальної програми був також і ритуал "освячення вогнем". На відео видно, як виборці тихо спостерігали за процесом і навіть самі брали участь у дійстві шаманів. Мета таких дій невідома і незрозуміла.

Нагадаємо, 15 березня на виборчих дільницях росіяни влаштували маскарад. Вони, переодягнені в костюми, виголошували різні промови на користь диктатора Володимира Путіна.

Також цього дня росіяни, які не підтримують політику кремлівського режиму, організували на виборчих дільницях бунти.

Крім того, у Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" в інформаційний щит на виборчій дільниці. На місці спалахнув невеликий вогонь.