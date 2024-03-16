Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На виборах в РФ триває маскарад — як розважали росіян шамани в Якутську arrow

На виборах в РФ триває маскарад — як розважали росіян шамани в Якутську

16 березня 2024 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На виборах в РФ триває маскарад — як розважали росіян шамани в Якутську
Шамани на виборах в Росії. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії з 15 по 17 березня проходять президентські вибори. При цьому росіяни у різних регіонах розважають виборців, як можуть. Так, у Якутську на виборчу дільницю прийшли шамани та виконували ритуальні танці.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Шамани станцювали ритуальні танці на виборах в Якутську

У Росії триває другий день президентських виборів. У Якутську стався черговий абсурд у виконанні росіян. Шамани прийшли на виборчу дільницю і вирішили розважити росіян ритуальними танцями.

Окрім розважальної програми був також і ритуал "освячення вогнем". На відео видно, як виборці тихо спостерігали за процесом і навіть самі брали участь у дійстві шаманів. Мета таких дій невідома і незрозуміла.

Нагадаємо, 15 березня на виборчих дільницях росіяни влаштували маскарад. Вони, переодягнені в костюми, виголошували різні промови на користь диктатора Володимира Путіна.

Також цього дня росіяни, які не підтримують політику кремлівського режиму, організували на виборчих дільницях бунти.

Крім того, у Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" в інформаційний щит на виборчій дільниці. На місці спалахнув невеликий вогонь.

вибори
росіяни
голосування
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство