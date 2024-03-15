У Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці
У російському Санкт-Петербурзі невідома кинула вибухову суміш в інформаційний щит на виборчій дільниці у п'ятницю, 15 березня. На місці спалахнув невеликий вогонь, однак це ніяк не вплинуло на проведення так званих "виборів" у місті.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Росії дівчина намагалася зірвати голосування на "виборах"
У мережі поширили відео з камер спостереження, на яких видно, як активістка жбурляє "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці у Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією росЗМІ, це студентка місцевого педагогічного, яка нібито приїхала з Далекого Сходу.
Зазначається, що вогонь швидко загасили й пошкоджень внаслідок пожежі немає. На голосування цей інцидент ніяк не вплинув.
Як зазначають росЗМІ, дівчину затримали перехожі та передали її до рук поліції. Правоохоронці розглядають питання з відкриттям кримінальної справи проти активістки за фактом теракту.
Нагадаємо, 15 березня на одній з дільниць у Воронежі портрет Путіна накрили простирадлом. Причиною цьому стало те, що один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.
Також в цей день росіяни, які не підтримують політику кремлівського режиму, організували на виборчих дільницях бунти.
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