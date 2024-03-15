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У Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці

15 березня 2024 17:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці
Активістка кидає "коктейль Молотова" в щит на виборчій дільниці. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У російському Санкт-Петербурзі невідома кинула вибухову суміш в інформаційний щит на виборчій дільниці у п'ятницю, 15 березня. На місці спалахнув невеликий вогонь, однак це ніяк не вплинуло на проведення так званих "виборів" у місті.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У мережі поширили відео з камер спостереження, на яких видно, як активістка жбурляє "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці у Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією росЗМІ, це студентка місцевого педагогічного, яка нібито приїхала з Далекого Сходу.

Зазначається, що вогонь швидко загасили й пошкоджень внаслідок пожежі немає. На голосування цей інцидент ніяк не вплинув.

Як зазначають росЗМІ, дівчину затримали перехожі та передали її до рук поліції. Правоохоронці розглядають питання з відкриттям кримінальної справи проти активістки за фактом теракту.

Нагадаємо, 15 березня на одній з дільниць у Воронежі портрет Путіна накрили простирадлом. Причиною цьому стало те, що один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також в цей день росіяни, які не підтримують політику кремлівського режиму, організували на виборчих дільницях бунти.

вибори
пожежа
вибух
голосування
Росія
вогонь

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