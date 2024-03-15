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В Санкт-Петербурге активистка бросила "коктейль Молотова" в щит на избирательном участке

15 марта 2024 17:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Санкт-Петербурге активистка бросила "коктейль Молотова" в щит на избирательном участке
Активистка бросает "коктейль Молотова" в щит на избирательном участке. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В российском Санкт-Петербурге неизвестная бросила взрывную смесь в информационный щит на избирательном участке в пятницу, 15 марта. На месте вспыхнул небольшой огонь, однако это никак не отразилось на проведении так называемых "выборов" в городе.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сети распространили видео с камер наблюдения, на которых видно, как активистка швыряет "коктейль Молотова" в щит на избирательном участке в Санкт-Петербурге. По предварительной информации росСМИ, это студентка местного педагогического, якобы приехавшая с Дальнего Востока.

Отмечается, что огонь быстро потушили и повреждений в результате пожара нет. На голосование этот инцидент никак не отразился.

Как указывают росСМИ, девушку задержали прохожие и передали ее в руки полиции. Правоохранители рассматривают вопросы с возбуждением уголовного дела против активистки по факту теракта.

Напомним, 15 марта на одном из участков в Воронеже портрет Путина накрыли простыней. Причиной тому стало то, что один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Также в этот день россияне, не поддерживающие политику кремлевского режима, организовали на избирательных участках бунты.

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