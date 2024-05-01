Языковой омбудсмен рассказал, в скольких школах Украины преподают русский язык как отдельный предмет

Дети в школе. Фото: Pexels

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что в трех украинских школах русский язык преподают как отдельный предмет. По его словам, в прошлом году русский преподавали в 192 учебных заведениях.

Об этом говорится в отчете языкового омбудсмена.

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Креминь отметил, что до начала полномасштабного вторжения уроки русского языка были примерно у 455 тыс. украинских школьников.

По его словам, сейчас это количество уменьшилось до ориентировочно 770 учеников.

Отчет языкового омбудсмена. Фото: скриншот

Напомним, бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук высказал мнение о необходимости введения штрафов за недисциплинированное поведение и прогулы учеников в школах. Он считает, что бесплатное образование, когда-то являвшееся социальным благом, стало предметом насмешек, и ситуация быстро ухудшается.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.