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Языковой омбудсмен рассказал, в скольких школах Украины преподают русский язык как отдельный предмет

1 мая 2024 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Языковой омбудсмен рассказал, в скольких школах Украины преподают русский язык как отдельный предмет
Дети в школе. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что в трех украинских школах русский язык преподают как отдельный предмет. По его словам, в прошлом году русский преподавали в 192 учебных заведениях.

Об этом говорится в отчете языкового омбудсмена.

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Креминь отметил, что до начала полномасштабного вторжения уроки русского языка были примерно у 455 тыс. украинских школьников. 

По его словам, сейчас это количество уменьшилось до ориентировочно 770 учеников.

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Отчет языкового омбудсмена. Фото: скриншот

Напомним, бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук высказал мнение о необходимости введения штрафов за недисциплинированное поведение и прогулы учеников в школах. Он считает, что бесплатное образование, когда-то являвшееся социальным благом, стало предметом насмешек, и ситуация быстро ухудшается.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.

школы
русский язык
дети
Украина
школьники

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