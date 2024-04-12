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Шмигаль розповів, яким областям спрямують найбільше коштів на укриття для шкіл

12 квітня 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, яким областям спрямують найбільше коштів на укриття для шкіл
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.

Про це український прем'єр повідомив у Telegram у п'ятницю, 12 квітня.

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Будівництво укриттів у школах

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", — йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій, зокрема:

  • Харківська область — 500 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 500 млн грн;
  • Запорізька область — 500 млн грн;
  • Миколаївська область — 200 млн грн;
  • Херсонська область — 200 млн грн;
  • Одеська область — 150 млн грн;
  • Сумська область — 150 млн грн;
  • Чернігівська область — 150 млн грн.
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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я". Вона визначить порядок та умови використання коштів, які будуть спрямовані на облаштування укриттів у медичних закладах.

Також в Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів там, де це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі визначаються найбільш пріоритетні регіони для подальшого ремонту укриттів у місцевих школах.

Денис Шмигаль
школи
гроші
будівництво
укриття

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