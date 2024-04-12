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Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше всего средств на укрытия для школ

12 апреля 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше всего средств на укрытия для школ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.

Об этом украинский премьер сообщил в Telegram в пятницу, 12 апреля.

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"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий, в частности:

  • Харьковская область — 500 млн грн;
  • Днепропетровская область — 500 млн грн;
  • Запорожская область — 500 млн грн;
  • Николаевская область — 200 млн грн;
  • Херсонская область — 200 млн грн;
  • Одесская область — 150 млн грн;
  • Сумская область — 150 млн грн;
  • Черниговская область — 150 млн грн.
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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения". Она определит порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.

Также в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, там, где это будет разрешать ситуация безопасности. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.

Денис Шмыгаль
школы
деньги
строительство
укрытия

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