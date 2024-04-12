Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше всего средств на укрытия для школ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.

Об этом украинский премьер сообщил в Telegram в пятницу, 12 апреля.

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Строительство укрытий в школах

"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий, в частности:

Харьковская область — 500 млн грн;

Днепропетровская область — 500 млн грн;

Запорожская область — 500 млн грн;

Николаевская область — 200 млн грн;

Херсонская область — 200 млн грн;

Одесская область — 150 млн грн;

Сумская область — 150 млн грн;

Черниговская область — 150 млн грн.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения". Она определит порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.

Также в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, там, где это будет разрешать ситуация безопасности. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.