В Украине создадут безопасные условия для очного обучения еще 300 тыс. учащихся

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Reuters

В Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, там, где это будет разрешать ситуация безопасности. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

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"Доступ детей к очному обучению является ключевым условием качественных изменений в образовании. Сейчас более 800 тысяч детей учатся онлайн, в том числе за рубежом, а это влияет на качество образования и социализацию. Именно поэтому на уровне государства внедряется комплексная политика "Школа офлайн", — сказал министр.

Он добавил, что с помощью технологий Palantir определяются приоритетные регионы для того, чтобы построить или отремонтировать там укрытия в школах.

"С помощью технологий топовой мировой компании Palantir мы проанализировали огромный массив образовательных данных. На одну карту нанесли информацию о количестве учащихся в общинах, формате обучения, где находятся ученики, факте разрушенности или повреждения школ, наличии девайсов для дистанционного обучения, а также геолокации взрывов, поражений, объектов инфраструктуры, сеть дорог, линию фронта и статус каждой общины", — рассказал Федоров.

Он отметил, что общины могут сами подавать проекты на ремонт или строительство укрытия через систему DREAM.

Что еще стоит знать

Напомним, министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

Мы также сообщали, что, по словам народной депутатки Украины от фракции "Слуга Народа" Юлии Гришиной, в Украине будут закрывать школы, в которых учится недостаточное количество детей — в частности, речь идет о сельских учебных заведениях. Детей будут переводить в другие опорные школы.