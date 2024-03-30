У Міносвіти заявили про реформу з 2027 року — які зміни очікують старшу школу

Учні старших класів на уроці. Ілюстративне фото: volyninfa.com

Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

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Міносвіти ставить за мету реформувати профільне середнє навчання у школах України. З 2027 року реформа почне реалізовуватися. Згідно з нею, школярі старших класів зможуть обирати напрям навчання, курси та предмети. У навчальних закладах проводитимуться профорієнтаційні заходи для того, аби допомогти підліткам обрати свій напрям навчання.

"Така реформа потребує зміни змісту освіти та підходів до організації освітнього процесу. Тому з 2025 року Міносвіти почне пілотувати моделі профілізації, навчальні програми та матеріали. Обрали перших 25 закладів загальної середньої освіти для завчасної підготовки до пілотування. Ці школи мають надалі стати менторами для пілотних шкіл", — йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що 3 та 4 квітня відбудеться форум "Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)" для керівників пілотних шкіл. Очікується, що учасники заходу отримають інформацію від представників шкіл, де вже працює така система. Також перед гостями виступить засновник міжнародного дослідження PISA й директора з питань освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку Андреас Шлейхер.

Крім того, будуть розглянуті такі теми:

концепція реформи профільної освіти;

як профільне навчання організовано в інших країнах;

які є способи персоналізувати освітню траєкторію учня;

що таке карʼєрне консультування і як його організувати;

які є можливості для співпраці шкіл та ЗВО.

Нагадаємо, в Україні до вересня 2024 року планують повернути очне навчання у школах. Таке рішення буде запроваджено не для всіх регіонів, а лише відносно безпечних.

Також ми писали про те, що народна депутатка України від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина заявила, що в Україні закриватимуть школи, в яких навчається недостатня кількість дітей. Йдеться про сільські школи. Учнів переводитимуть до інших опорних шкіл.