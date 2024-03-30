В Минобразования заявили о реформе с 2027 года — какие изменения ожидают старшую школу

Ученики старших классов на уроке. Иллюстративное фото: volyninfa.com

Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

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Реформирование профильного среднего образования в Украине

Минобразования ставит целью реформировать профильное среднее обучение в школах Украины. С 2027 года реформа станет реализовываться. Согласно ей, школьники старших классов смогут выбирать направление обучения, курсы и предметы. В учебных заведениях будут проводиться профориентационные мероприятия с тем, чтобы помочь подросткам выбрать свое направление обучения.

"Такая реформа требует изменения содержания образования и подходов к организации образовательного процесса. Поэтому с 2025 года Минобразования начнет пилотировать модели профилизации, учебные программы и материалы. Выбрали первые 25 учреждений общего среднего образования для преждевременной подготовки к пилотированию школ. Эти школы должны стать менторами для пилотных школ", — говорится в сообщении.

Стало известно, что 3 и 4 апреля состоится форум "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)" для руководителей пилотных школ. Ожидается, что участники мероприятия получат информацию от представителей школ, где уже работает такая система. Также перед гостями выступит основатель международного исследования PISA и директор по вопросам образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шлейхер.

Кроме того, будут рассмотрены следующие темы:

концепция реформы профильного образования;

как профильное обучение организовано в других странах;

какие есть способы персонализировать образовательную траекторию ученика;

что такое карьерное консультирование и как его организовать;

какие возможности для сотрудничества школ и ЗВО.

Напомним, в Украине до сентября 2024 года планируют вернуть очное обучение в школах. Такое решение будет введено не для всех регионов, а только для относительно безопасных.

Также мы писали о том, что народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина заявила, что в Украине будут закрывать школы, в которых учится недостаточное количество детей. Речь идет о сельских школах. Учеников будут переводить в другие опорные школы.