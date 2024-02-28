Українські діти повернуться до очного навчання у школах — у Міносвіти назвали регіони

Діти в підземній школі. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Україні до вересня 2024 року планується повернути очне навчання для дітей у школах. Однак це стосується не всіх областей, а лише відносно безпечних.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

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За словами представника Міносвіти, у багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, однак відновлення офлайн-навчання є пріоритетом.

"На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема — у Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській", — зауважив Винницький.

Нагадаємо, кожна сьома школа в Україні була пошкоджена окупантами, а повністю зруйновані — 200 навчальних закладів.

Також ми писали, що у Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.