Українські діти повернуться до очного навчання у школах — у Міносвіти назвали регіони
В Україні до вересня 2024 року планується повернути очне навчання для дітей у школах. Однак це стосується не всіх областей, а лише відносно безпечних.
Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.
Очне навчання дітей у школах
За словами представника Міносвіти, у багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, однак відновлення офлайн-навчання є пріоритетом.
"На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема — у Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській", — зауважив Винницький.
Нагадаємо, кожна сьома школа в Україні була пошкоджена окупантами, а повністю зруйновані — 200 навчальних закладів.
Також ми писали, що у Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.
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