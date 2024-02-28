Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Українські діти повернуться до очного навчання у школах — у Міносвіти назвали регіони arrow

Українські діти повернуться до очного навчання у школах — у Міносвіти назвали регіони

28 лютого 2024 19:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські діти повернуться до очного навчання у школах — у Міносвіти назвали регіони
Діти в підземній школі. Ілюстративне фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні до вересня 2024 року планується повернути очне навчання для дітей у школах. Однак це стосується не всіх областей, а лише відносно безпечних.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Очне навчання дітей у школах

За словами представника Міносвіти, у багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, однак відновлення офлайн-навчання є пріоритетом.

"На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема — у Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській", — зауважив Винницький.

Нагадаємо, кожна сьома школа в Україні була пошкоджена окупантами, а повністю зруйновані — 200 навчальних закладів.

Також ми писали, що у Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.

школи
МОН
навчання
війна в Україні
Міносвіти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів