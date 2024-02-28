Украинские дети вернутся к очной учебе в школах — в Минобразования назвали регионы

Дети в подземной школе. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Украине до сентября 2024 года планируется вернуть очное обучение для детей в школах. Однако это касается не всех областей, а только относительно безопасных.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

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Очное обучение детей в школах

По словам представителя Минобразования, во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам, однако возобновление офлайн-обучения является приоритетом.

"На сегодняшний день нет возможности это реализовать в прифронтовых областях, в частности — в Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской", — отметил Винницкий.

Напомним, каждая седьмая школа в Украине была повреждена оккупантами, а полностью разрушены — 200 учебных заведений.

Также мы писали, что в Запорожье местные власти должны открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут работать в городе уже 1 сентября.