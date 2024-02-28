Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинские дети вернутся к очной учебе в школах — в Минобразования назвали регионы arrow

Украинские дети вернутся к очной учебе в школах — в Минобразования назвали регионы

28 февраля 2024 19:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские дети вернутся к очной учебе в школах — в Минобразования назвали регионы
Дети в подземной школе. Иллюстративное фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине до сентября 2024 года планируется вернуть очное обучение для детей в школах. Однако это касается не всех областей, а только относительно безопасных.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Очное обучение детей в школах

По словам представителя Минобразования, во многих случаях это будет означать необходимость переходить на несколько смен, обучение по вечерам, однако возобновление офлайн-обучения является приоритетом.

"На сегодняшний день нет возможности это реализовать в прифронтовых областях, в частности — в Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской", — отметил Винницкий.

Напомним, каждая седьмая школа в Украине была повреждена оккупантами, а полностью разрушены — 200 учебных заведений.

Также мы писали, что в Запорожье местные власти должны открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут работать в городе уже 1 сентября.

школы
МОН
учеба
война в Украине
Минобразования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей