У Міносвіти розповіли, скільки шкіл пошкодили окупанти в Україні

Перший заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець. Фото: скриншот з відео

Перший заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець розповів, що кожна сьома школа в Україні пошкоджена внаслідок російських обстрілів. За його словами, для відновлення цієї інфраструктури потрібно майже 14 млрд доларів.

Про це Євген Кудрявець сказав на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

Пошкоджені школи в Україні внаслідок війни

"Понад 3 500 закладів освіти в цілому в Україні зазнали тих чи інших форм руйнувань, майже 400 були повністю зруйновані", — розповів Кудрявець.

Він додав, що наразі 88% шкіл в Україні мають облаштовані укриття.

Нагадаємо, на придбання шкільних автобусів у 2023 році місцеві бюджети України витратили 971,6 млн грн із передбачених 996,6 млн грн, або 97,5 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

Також в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень.