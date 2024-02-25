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В Минобразования рассказали, сколько школ повредили оккупанты в Украине

25 февраля 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобразования рассказали, сколько школ повредили оккупанты в Украине
Первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец рассказал, что каждая седьмая школа в Украине повреждена в результате российских обстрелов. По его словам, для восстановления этой инфраструктуры нужно около 14 млрд долларов.

Об этом Евгений Кудрявец сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

Поврежденные школы в Украине в результате войны

"Более 3 500 учебных заведений в целом в Украине подверглись тем или иным формам разрушений, почти 400 были полностью разрушены", — рассказал Кудрявец.

Он добавил, что в настоящее время 88% школ в Украине имеют обустроенные укрытия.

Напомним, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн. из предусмотренных 996,6 млн грн, или 97,5% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.

Также в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
Минобразования

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