В Минобразования рассказали, сколько школ повредили оккупанты в Украине
Первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец рассказал, что каждая седьмая школа в Украине повреждена в результате российских обстрелов. По его словам, для восстановления этой инфраструктуры нужно около 14 млрд долларов.
Об этом Евгений Кудрявец сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.
Поврежденные школы в Украине в результате войны
"Более 3 500 учебных заведений в целом в Украине подверглись тем или иным формам разрушений, почти 400 были полностью разрушены", — рассказал Кудрявец.
Он добавил, что в настоящее время 88% школ в Украине имеют обустроенные укрытия.
Напомним, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн. из предусмотренных 996,6 млн грн, или 97,5% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.
Также в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.
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