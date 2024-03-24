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З 2025 року в Україні планують закрити ряд шкіл, — Гришина розповіла деталі

24 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
З 2025 року в Україні планують закрити ряд шкіл, — Гришина розповіла деталі
Народна депутатка України Юлія Гришина. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В Україні закриватимуть школи, у яких навчається недостатня кількість дітей — зокрема, йдеться про сільські навчальні заклади. Дітей переводитимуть в інші опорні школи. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина

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В Україні закриватимуть школи

Процес урбанізації в Україні триває вже багато років. Спостерігається значний відтік населення з сіл та інших маленьких населених пунктів в більші міста. Через це постійно зменшується кількість дітей. 

"Коли в школі навчається 10-15-40 чи навіть 100 дітей різних класів, то про яку якість освіти може йти мова? Часто у таких школах один вчитель може викладати кілька предметів одночасно. Через це пізніше маємо низьку якість освіти із таких шкіл", — пояснила Юлія Гришина. 

Такі школи закривають вже протягом багатьох років, тож цей процес не новий. Дітей переводять до опорних шкіл, до яких їх підвозять шкільними автобусами. 

"Загалом процес болючий, бо ж кажуть, якщо в селі немає школи — немає й села. Потрібно розуміти, чому це відбувається. Адже школи у форматі менше 45 дітей, не можуть працювати якісно", — сказала народна депутатка. 

Нагадаємо, законопроєкт про дошкільну освіту може бути прийнятий ВР вже у березні 2024 року. Він, зокрема, надасть більше автономії у прийнятті рішень дошкільним закладам.

Також в деяких громадах Одеської області вже впровадили нове меню в закладах освіти в рамках реформи шкільного харчування.

освіта
вчителі
школи
МОН
навчання

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