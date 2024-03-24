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С 2025 года в Украине планируют закрыть ряд школ, — Гришина рассказала детали

24 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
С 2025 года в Украине планируют закрыть ряд школ, — Гришина рассказала детали
Народный депутат Украины Юлия Гришина. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Украине будут закрывать школы, в которых учится недостаточное количество детей — в частности, речь идет о сельских учебных заведениях. Детей будут переводить в другие опорные школы.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина.

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В Украине будут закрывать школы

Процесс урбанизации в Украине продолжается уже много лет. Наблюдается значительный отток населения из сёл и других маленьких населенных пунктов в более крупные города. Поэтому постоянно уменьшается количество детей.

"Когда в школе учится 10-15-40 или даже 100 детей разных классов, то о каком качестве образования может идти речь? Часто в таких школах один учитель может преподавать несколько предметов одновременно. Поэтому позже имеем низкое качество образования из таких школ", – объяснила Юлия Гришина.

Такие школы закрывают уже на протяжении многих лет, так что этот процесс не новый. Детей переводят в опорные школы, к которым их подвозят школьными автобусами.

"В целом процесс болезненный, потому что говорят, если в селе нет школы — нет и села. Нужно понимать, почему это происходит. Ведь школы в формате меньше 45 детей, не могут работать качественно", — сказала народная депутат.

Напомним, законопроект о дошкольном образовании может быть принят ВР уже в марте 2024 года. Он, в частности, предоставит больше автономии в принятии решений дошкольным учреждениям.

Также в некоторых общинах Одесской области уже внедрили новое меню в учебных заведениях в рамках реформы школьного питания.

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учителя
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МОН
учеба

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