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В Раді анонсували масштабні зміни у дошкільній освіті

8 березня 2024 21:42
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Дитячі садки в Україні чекають зміни: подробиці
Верховна Рада. Фото: FB/Верховна Рада
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Законопроєкт про дошкільну освіту може бути прийнятий ВР вже у березні 2024 року. За ним у закладів дошкільної освіти з'явиться більше автономії у прийнятті рішень у різних галузях роботи. Така собі децентралізація у дошкільній освіті. 

Про це Новини.LIVE розповів Володимир Воронов, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

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Садки отримають багато автономії

За словами депутат, нинішній закон про дошкільну освіту, який працює в Україні, був прийнятий ВР ще у 2001 році. По деяким положенням він застарів та не відповідає вимогам сучасності. Натомість законопроєкт, за який має проголосувати у другому читанні вже у березні, буде законом нового покоління.

Володимир Воронов
Володимир Воронов. Фото: Слуга народу

"Це буде зовсім інший підхід, який відповідає викликам сьогодення. Законопроект про довіру, про академічну, фінансову та організаційну автономію. Така собі децентралізація у дошкільній освіті. Віддаємо відповідальність місцям, взамін очікуємо покращення якості. Можливо, збільшиться кількість дошкільних закладів, оскільки ми надамо для них гнучкий формат роботи", — відзначив Воронов.

Які зміни чекають дитячі садки

Згідно законопроєкту, текст якого оприлюднений на сайті Верховної Ради, депутати пропонують 7 форм організації освітньої діяльності. Це ясельки, дитячий садочок, спеціальний дитячий садочок, мобільний дитячий садочок, сімейний дитячий садочок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини.

Законопроект також передбачає створення центрів педагогічної підтримки батьків. Такі центри будуть забезпечувати педагогічний та психологічний супровід батьків дітей дошкільного віку. В першу чергу це стосується тих батьків, які самостійно організовують освітній процес для своїх дітей.

Передбачається також встановлення скороченої тривалості робочого часу для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, наразі цього немає; встановлення тривалості щорічної оплачуваної відпустки на рівні 56 календарних днів для всіх педагогічних працівників, а не лише вихователів; створення умов для підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників. 
 

Верховна Рада
освіта
реформи
дитячі садочки
дитячий садочок

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