Детские садики в Украине ждут изменения: подробности

Верховная Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Законопроект о дошкольном образовании может быть принят ВР уже в марте 2024 года. За ним у заведениях дошкольного образования появится больше автономии в принятии решений в разных сферах работы. Этакая децентрализация в дошкольном образовании.

Об этом Новини.LIVE рассказал Владимир Воронов, глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

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По словам депутата, нынешний закон о дошкольном образовании, который работает в Украине, был принят ВР еще в 2001 году. По некоторым положениям он устарел и не отвечает требованиям ХХ века. Законопроект, за который ВР должна проголосовать во втором чтении уже в марте, будет законом нового поколения.

Владимир Воронов. Фото: Слуга народа

"Это будет совсем другой подход, отвечающий вызовам нынешнего времени. Законопроект о доверии, об академической, финансовой и организационной автономии. Такая себе децентрализация в дошкольном образовании. Отдаем ответственность местам, взамен ожидаем улучшения качества. Возможно, увеличится количество дошкольных учреждений, поскольку мы предоставим для них гибкий формат работы", — отметил Воронов.

Какие изменения ждут детские сады

Согласно законопроекту, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады, депутаты предлагают 7 форм организации образовательной деятельности. Это ясельки, детский сад, специальный детский сад, мобильный детский сад, семейный детский сад, центр педагогического партнерства, центр развития ребенка.

Законопроект также предусматривает создание центров педагогической поддержки родителей. Такие центры будут обеспечивать педагогическое и психологическое сопровождение родителей детей дошкольного возраста. В первую очередь, это касается тех родителей, которые самостоятельно организуют образовательный процесс для своих детей.

Предусматривается также установление сокращенной продолжительности рабочего времени для педагогических работников дошкольного образования, пока этого нет; установление продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска на уровне 56 календарных дней для всех педагогов, а не только воспитателей; создание условий повышения квалификации и самообразования педагогических работников.