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Безпечні умови для навчання — в Україні впроваджується комплексна політика "Школа офлайн"

2 квітня 2024 13:37
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Ірина Шпак
редактор
В Україні створять безпечні умови для очного навчання ще 300 тис. учнів
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі визначаються найбільш пріоритетні регіони для подальшого ремонту укриттів у місцевих школах.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті. Наразі понад 800 тисяч дітей навчаються онлайн, у тому числі за кордоном, а це впливає на якість освіти і соціалізацію. Саме тому на рівні держави впроваджується комплексна політика "Школа офлайн", — сказав міністр.

Він додав, що за допомогою технологій Palantir наразі визначаються пріоритетні регіони для того, щоб побудувати або відремонтувати там укриття в школах. 

"За допомогою технологій топової світової компанії Palantir ми проаналізували величезний масив освітніх даних. На одну мапу нанесли інформацію про кількість учнів у громадах, формат навчання, де перебувають учні, факт зруйнованості або пошкодження шкіл, наявність девайсів для дистанційного навчання, а також геолокацію вибухів, уражень, об’єктів інфраструктури, мережу доріг, лінію фронту і статус кожної громади", — розповів Федоров.

Він зокрема зауважив, що громади можуть самі подавати проєкти на ремонт або побудову укриття через систему DREAM. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Ми також повідомляли, що за словами народної депутатки України від фракції "Слуга Народу" Юлії Гришиної, в Україні закриватимуть школи, у яких навчається недостатня кількість дітей — зокрема, йдеться про сільські навчальні заклади. Дітей переводитимуть в інші опорні школи. 

Михайло Федоров
освіта
війна
навчання
Мінцифри
укриття

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