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Мовний омбудсмен України анонсував перехід від "лагідної" до "наступальної" українізації

2 травня 2024 21:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мовний омбудсмен України анонсував перехід від "лагідної" до "наступальної" українізації
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Тарас Кремінь/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував перехід до активної українізації. Він підкреслив, що цей процес включатиме нові заходи та збільшений нагляд для підтримки української мови.

Про це омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 2 травня.

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Перехід до наступальної українізації

Під час свого онлайн виступу на Міжнародній конференції в Лондоні, присвяченій мовам та культурам у час війни, Кремінь заявив про необхідність переходу від лагідної до наступальної українізації.

"Українська мова перебуває під прицілом російських злочинців. Погрози та вбивства людей, спалені бібліотеки і школи, знищені пам’ятники жертвам Голодомору та учасникам бойових дій, заміна вивісок і завезення пропагандистської літератури – серед прикладів лінгвоциду", — підкреслив омбудсмен.

Він стверджує, що наступальна українізація зміцнить національну безпеку, захистить територіальну цілісність країни, сприятиме майбутньому України та гарантуватиме права її громадян.

"Утверджуючи українську мову, ми посилюємо національну безпеку та захищаємо територіальну цілісність, дбаємо про майбутнє держави і відстоюємо право кожного громадянина. Дух свободи, відваги, єдності та боротьби наближає перемогу України", — заявив Тарас Кремінь.

Допис Тараса Креміня. Фото: скриншот
Допис Тараса Креміня. Фото: скриншот

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що у трьох українських школах російську мову викладають як окремий предмет. За його словами, торік російську викладали в 192 закладах освіти.

Раніше ми писали, що скандальна екснардепка й мовознавиця Ірина Фаріон не втомлюється шокувати. Вона зробила чергове жорстке висловлювання на адресу російськомовних українців.

українці
Україна
українська мова
Тарас Кремінь
омбудсмен

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