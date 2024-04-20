Фаріон вкотре оскандалилась, назвавши російськомовну українку "феєричною дурепою"

Скандальна екснардепка й мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Скандальна екснардепка й мовознавиця Ірина Фаріон не втомлюється шокувати. Вона зробила чергове жорстке висловлювання на адресу російськомовних українців.

Про це повідомляє ТСН у суботу, 20 квітня.

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Філологиня порадила дівчині, якій відмовили у роботі через незнання української, "їхати до Путіна".

"Феєрична дурепа — це перше, що я думала, спостерігаючи за тим "тєлом". Що їй робити? "Гебанути звідци", як казав мій дід. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танк і їде", — різко висловилась Фаріон.

Як зауважила ексдепутатка, це завжди був її основний посил суспільству: мова — це соціальний ліфт, не давати роботу і освіту, якщо людина не володіє державною мовою.

"На превелике щастя, ми дожили до цього, що ось такім "тілам" роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна", — каже скандальна мовознавиця.

Раніше Фаріон наголошувала, що російськомовні люди в Україні, в яких не було можливості чути і вчити українську, самі в цьому винні і треба взагалі "перестати їх розуміти".

Раніше ми писали, що Фаріон оторопіла від голої чоловічої скульптури на вокзалі Львова.

Нагадаємо, що також Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки.