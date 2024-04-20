Фарион в очередной раз оскандалилась, назвав русскоязычную украинку "феерической дурой"

Скандальная экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: УНИАН

Скандальная экс-народный депутат и языковед Ирина Фарион не устает шокировать. Она сделала очередное жесткое высказывание в адрес русскоязычных украинцев.

Об этом сообщает ТСН в субботу, 20 апреля.

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Филолог посоветовала девушке, которой отказали в работе из-за незнанию украинского, "ехать к Путину".

"Феерическая дура — это первое, что я думала, наблюдая за этим "телом". Что ей делать? "Чухнуть отсюда", как говорил мой дед. Чего она здесь сидит? Пусть пилит к Путину, садится на танк и едет", — резко высказалась Фарион.

Как отметила экс-депутат, это всегда был ее основной посыл обществу: язык — социальный лифт, не давать работу и образование, если человек не владеет государственным языком.

"К большому счастью мы дожили до этого, что вот таким "телам" работы не дают, если они не владеют государственным языком. Это значит, что рождается сильная, свободная, самодостаточная Украина", — говорит скандальная языковед.

Ранее Фарион отмечала, что русскоязычные люди в Украине, у которых не было возможности слышать и учить украинский, сами в этом виноваты и нужно вообще "перестать их понимать".

Ранее мы писали, что Фарион оторопела от голой мужской скульптуры на вокзале Львова.

Напомним, что также Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники.